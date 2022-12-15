ещё! выкл. сиськи
15.12.2022 16:39 | сиськи от DimaS | комментарии: 5  ↓ 

1141x1500, 472 Kb / шатенка, полотенце, мохнатка, море, пляж, песок, цепочка

шатенка, полотенце, мохнатка, море, пляж, песок, цепочка

комментарии
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KIKOs | 15.12.2022 16:45
Ну неее, Димас, не...
WWWolfy | 15.12.2022 17:11
Вспомнилось как в детстве с родителями ездил на море,
"дикарями" - на машине.

Готовили на примусе,
который коптил и превращал кастрюли в чёрный, пачкающийся ком, который держать можно было за ручки, да и то это не гарантировало, что потом весь будешь испачкан.
Сейчас наверное при заправке картриджей можно так учухаться.

Так о чём это я.. а вспомнил.
По вечерам железной щёткой кастрюли отчищали. Море, песок..
DimaS | 15.12.2022 18:39
WWWolfy (17:11),
> Готовили на примусе,
который коптил и превращал кастрюли в чёрный, пачкающийся ком

Просто надо сопло отрегулировать было и прочистить трубки предварительного нагрева. Нормальный примус горит, как газ, без копоти.
DimaS | 15.12.2022 18:43
KIKOs (16:45),
о, куклоёбы подтянулись с минусами. Забыли уже, видать, как настоящая женская пизда должна выглядеть.
Фото, кстати, 1981 года, если не ошибается интронед.
quad.sepultura | 15.12.2022 19:23
"ретро" добавить ннада
а вапще мне нрацца
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