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18.12.2022 12:58 | тексты от Лелик | комментарии: 1 ↓
В сельскую школу приехала молодая учительница. На первом уроке она говорит:
— дети, запомните: Бога нет! Можете смело показывать фиги в небо.
Все дети начали дружно показывать фиги в небо. Только на задней парте тихо сидит Мойша и не показывает ничего.
— Мойша, а ты почему фигу не показываешь? Бога ведь нет!
— Если там никого нет, то кому показывать фигу?.. А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?..
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