18.12.2022 12:58 | тексты от Лелик | комментарии: 1 ↓ от В сельскую школу приехала молодая учительница. На первом уроке она говорит:

— дети, запомните: Бога нет! Можете смело показывать фиги в небо.

Все дети начали дружно показывать фиги в небо. Только на задней парте тихо сидит Мойша и не показывает ничего.

— Мойша, а ты почему фигу не показываешь? Бога ведь нет!

— Если там никого нет, то кому показывать фигу?.. А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?..