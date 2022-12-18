ещё! выкл. сиськи
18.12.2022 12:58 | тексты от Лелик | комментарии: 1  ↓ 
В сельскую школу приехала молодая учительница. На первом уроке она говорит:
— дети, запомните: Бога нет! Можете смело показывать фиги в небо.
Все дети начали дружно показывать фиги в небо. Только на задней парте тихо сидит Мойша и не показывает ничего.
— Мойша, а ты почему фигу не показываешь? Бога ведь нет!
— Если там никого нет, то кому показывать фигу?.. А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?..
комментарии
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bag | 18.12.2022 17:44
мне это больше нравится, чем у @sgn
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