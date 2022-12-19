ещё! выкл. сиськи
19.12.2022 07:30 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Суть туризма — набрать побольше, уйти подальше и там всё съесть.
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болт | 19.12.2022 08:44
И выпить, какой без этого туризм
Murrzik | 19.12.2022 09:44
болт (08:44), это уже рыбалка. Или охота
Moveton | 19.12.2022 14:12
Классический туризм - это переноска тяжестей на большие расстояния. Даже когда он вело, всё равно частенько переноска, а не перевозка. А всё съесть - это вряд ли. Палатка не очень питательная даже в конце похода.
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