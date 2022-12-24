ещё! выкл. сиськи
24.12.2022 13:42 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
"Фраза "Ты чё, бля, пидор, нахуй?" состоит из 17 букв, ни одна из которых не повторяется. Таким образом, фраза является половиной всего русского алфавита (33 буквы)." (с)

Алфавит

комментарии
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tuslin | 24.12.2022 14:00
... А теперь, уважаемые знатоки, назовите фразу покрывающую весь алфавит...
Лелик | 24.12.2022 14:55
tuslin (14:00), та что в шрифтах?
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