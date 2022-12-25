ещё! выкл. сиськи
25.12.2022 14:55 | картинки от sgn | комментарии: 11  ↓ 

1125x1478, 388 Kb / Стас Васильев

Стас Васильев

комментарии
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supershmel | 25.12.2022 15:13
главное чтобы новое куколдовое не увидел)
sgn | 25.12.2022 16:00
supershmel (15:13), Одуван опять что-то выпустил?
312kbps | 25.12.2022 16:03
кто это вообще ?
supershmel | 25.12.2022 16:19
sgn (16:00), почему он одуван? вроде с короткими волосами всегда был.
я про этого
ender77 | 25.12.2022 16:21
312kbps (16:03), стасян же блохер Ютуба которых тысячи
sgn | 25.12.2022 16:29
supershmel (16:19), так куколд - Варламов жеж.
sgn | 25.12.2022 16:31
а кто вообще в картинки переместил - это же Сиськи!
MsGata | 25.12.2022 16:50
sgn (16:31), не видно Полины, она бы вынесла вердикт- в сиськи точно :))) наверно вся в подготовке к нг
пересмешник | 25.12.2022 17:27
Чё за неувязок?
sgn | 25.12.2022 17:33
пересмешник (17:27), ender77 (16:21)
supershmel | 25.12.2022 20:24
sgn (16:29), ну этот тоже с интересными взглядами. из последнего "ты жирный на себя посмотри куда тебе ебало открывать" "не сосал, не давал, не прыгал не мужик куда тебе открывать" "вот все стали лучше, а ты в чём был так и остался куда тебе октрывать"
ender77 (16:21), ну мульяонников у нас не тысячи не америка жи
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