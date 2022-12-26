ещё! выкл. сиськи
26.12.2022 16:58 | прочее от tuslin | комментарии: 5  ↓ 

1080x1620, 159 Kb / bmw, m4, белый

bmw, m4, белый

комментарии
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kikOS | 26.12.2022 18:40
Мож белый?
Лелик | 26.12.2022 18:51
kikOS (18:40), а может быдлый
tuslin | 26.12.2022 18:53
Лелик (18:51), это вроде не рф
Vintorezz | 26.12.2022 20:02
-Говорят ты купил себе машину,это правда?
-Да.
-А какого цвета?
-Ты закат солнца когда нибудь видел?
-Конечно.
-Ну вот,точно такая же,только зеленая.
kikOS | 26.12.2022 20:37
Vintorezz (20:02), зелёный закат..... шикарно!
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