ещё! выкл. сиськи
27.12.2022 14:53 | сиськи от DimaS | комментарии: 4  ↓ 

1080x1350, 443 Kb / две, двое, стол, корзина, занавеска, веранда

две, двое, стол, корзина, занавеска, веранда

комментарии
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DimaS | 27.12.2022 14:56
с другой стороны:
https://ic.pics.livejournal.co ... 84794802/84794802_original.jpg
Manshtein | 27.12.2022 15:25
Выкинуть бы этих блядей, полежать бы на этом диванчике с книжкой с пожелтевшими страницами, послушать стрекот кузнечиков в саду за окном и тарахтенье старого холодильника где-то в глубине дома, детство вспомнить. Бабушку с дедушкой.
KIKOs | 27.12.2022 15:30
DimaS (14:56), забыл таг "двоих"
KIKOs | 27.12.2022 15:31
Manshtein (15:25), любой каприз за ваши деньги
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