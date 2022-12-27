ещё! выкл. сиськи
27.12.2022 18:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Валерий Барыкин. "В конструкторском бюро"
772x1080, 247 Kb / КБ, красный, кульман, юбка, каблуки, торт, чертёж, Валерий Барыкин

КБ, красный, кульман, юбка, каблуки, торт, чертёж, Валерий Барыкин

комментарии
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sgn | 27.12.2022 19:09
"самая обаятельная и привлекательная"?
DimaS | 27.12.2022 19:14
не могу найти картинку, где тоже конструкторское бюро и там на чертеже у похожей сотрудницы - хуй.
Mr. DIM | 27.12.2022 20:03
Без автокада, но цифровой фотик
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