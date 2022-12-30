ещё! выкл. сиськи
30.12.2022 08:02 | интересное от Mr. DIM | комментарии: 1  ↓ 
Мой год. Старт затяжного марафона "Иронии... ". Премьера "Приключения Буратино"...
600x735, 444 Kb / программа, газета, телепередачи, Ирония, Буратино

программа, газета, телепередачи, Ирония, Буратино

комментарии
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Real McCoy | 30.12.2022 09:33
О, вот документ эпохи! :)
Умиляет добавка "Цв." Кстати, помню слух, что если на цв. телеке смотришь чёрно-белую передачу, надо переключать на ЧБ тумблером сзади, чтобы кинескоп не портится.
А ещё здесь матч первой клубной суперсерии.
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