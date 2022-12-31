ещё! выкл. сиськи
31.12.2022 07:48 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
- А ты знаешь как финны Деда Мороза называют?
- Не-а, а как?
- Йоулупукки!
- Сволочи!
комментарии
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Moveton | 31.12.2022 08:46
Товарищ ещё не знает, что это слово переводится как "Рождественский козёл" и этому мужику положено ходить в козлинной шкуре и с рожками. Да и не Дед Мороз он, а отдельный Рождественский Дед для финнов. Он даже с Санта Клаусом не одно и тоже: оба живут в Лапландии, но в разных местах.
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