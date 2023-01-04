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04.01.2023 12:32 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Брэнд Гвинет Пэлтроу начал продажу ароматических свечей с запахом вагины

Актриса разрабатывала звучание аромата вместе с парфюмером Дагласом Литтлом и описывает его как «смесь герани, бергамота и кедра в совокупности с Дамасской розой и амбреттой». Среди чувств, которые должен испытывать потенциальный покупатель: «фантазия, соблазнение и утончённая теплота».

https://www.film.ru/news/svecha-ot-gvinet

Гвинет Пэлтроу, свеча, вагина

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