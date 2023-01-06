ещё! выкл. сиськи
06.01.2023 07:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Распределение легионов по провинциям империи во 2 веке, их приблизительная общая численность, совокупный бюджет на содержание и эта сумма в процентах от общего ввп.
720x790, 94 Kb / Римская империя, Легион, карта, провинция, бюджет

Римская империя, Легион, карта, провинция, бюджет

комментарии
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gall | 06.01.2023 09:06
Интересно
Познавательно!
supershmel | 06.01.2023 09:19
как они вообще проценты то сравнивают. по стоимости в золотых или на человека
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