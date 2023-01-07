ещё! выкл. сиськи
07.01.2023 11:38 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

понтонная переправа, понтонный мост

комментарии
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vaillant | 07.01.2023 13:21
это паром, а не понтон
болт | 07.01.2023 14:59
Беспонтовая переправа.
Vintorezz | 07.01.2023 15:52
Трансформируюсь!
Moveton | 07.01.2023 15:54
vaillant (13:21), однозначно паром. Но интересно другое: куча военной техники и всё только для того, чтобы переправить несколько велосипедистов. За что им такое счастье?
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