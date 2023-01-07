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07.01.2023 21:18 | прочее от Agasfer | комментарии: 0  ↓ 
Завтрак гребцов, Ренуар, 1880-1881гг. Это та самая картина, которую бесконечно копирует Рамон Дюфаэль, сосед Амели (к/ф Амели, реж. Жан Пьер Жене, 2001). По его мнению, девушка с бокалом - мечтательница, также как и Амели. Вообще же на картине почти все - добрые друзья и знакомые Ренуара. Тусовка!
1280x945, 360 Kb / Амели, Ренуар, Завтрак гребцов, Рамон, Дюфаэль

Амели, Ренуар, Завтрак гребцов, Рамон, Дюфаэль

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