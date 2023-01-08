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08.01.2023 08:04 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Лучшие панорамы с поверхности Красной планеты
В 2022 году роверы NASA Персеверанс и Кьюриосити продолжили изучение геологии внутри кратеров Езиро и Гейл соответственно. Основными целями миссий является поиск следов древней жизни на Марсе. В декабре 2022 года ровер Персеверанс начал сброс собранных образцов на поверхность планеты, грядущая в конце 2020х годов миссия по доставке образцов марсианского грунта на Землю должна собрать эти образцы с поверхности.
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