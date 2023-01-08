ещё! выкл. сиськи
08.01.2023 10:57 | тексты от kikOS | комментарии: 10  ↓ 
Что сильнее- молитвы или гороскопы?
комментарии
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Лелик | 08.01.2023 11:22
Предсказания хромого слепого попрошайки из подземного перехода возле церкви.
DimaS | 08.01.2023 12:26
Лелик (11:22), А как же предсказания кочевого народа "Ай-нанэ-нанэ"?
Damsel | 08.01.2023 13:48
Бабки и тетки на скамейке возле подъезда всегда правы и точно знают, как жизнь правильно жить надо
болт | 08.01.2023 14:02
А это от тебя зависит - во что больше веришь?
anchoras | 08.01.2023 14:35
Damsel (13:48), у меня для этого родственники есть :)
Sapolio | 08.01.2023 14:40
Гироскопы
KIKOs | 08.01.2023 15:28
anchoras (14:35), цыгане??
DimaS | 08.01.2023 15:48
Sapolio (14:40), и аметисты.
Polina | 08.01.2023 16:21
здоровый инстинкт со здоровым разумом вкупе
anchoras | 08.01.2023 16:56
Polina (16:21), в научном смысле слова у людей нет инстинктов. (а здоровый разум -- это всегда хорошо).
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