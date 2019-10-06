ещё! выкл. сиськи
09.01.2023 16:47 | ссылки от kikOS | комментарии: 7  ↓ 
Почитайте отзывы на яндексе, отвлекитесь от сисек https://reviews.yandex.ru/user ... 2pf1wmwdqp9j3rhew?main_tab=org
комментарии
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312kbps | 09.01.2023 17:34
туфта какая то
Sovun | 09.01.2023 17:45
Не туфта, а супергерой Человек-Мудло
Vintorezz | 09.01.2023 18:09
Литературненько
supershmel | 09.01.2023 20:09
кто его из дурки выпустил
Максидом
Строительный гипермаркет, Тургайская ул., 1, Нижний Новгород, Россия
06.02.2020
В частности, в отделе свет сотрудница (индивиды магазина) с удовольствием рассказывает о характеристиках мощных ламп, почему-то..., а сотрудник Дмитрий высматривает модель Женю 90(5)*60*100. Но проплывает АНастасия, сначала в синем, понимая, что не к лицу, меняет на черно-белый тон и все становится понятно:шпагат не при чем, а 90(<3)*60*80 для рассуждения. Оглянись, счастье рядом, выбирай любого в ОК за справками скорей, смелей и жизнь устроится. Кто с подобными в упряжке тот по жизни неудел. Смеется тот, кто смеется последний! Еще отзыв написать? Время тикает назад...
supershmel | 09.01.2023 20:10
кстати жизза и не важно какое место
Газпромнефть
АЗС, ул. Ларина, 32, Нижний Новгород, Россия
25.01.2020
Оператор сначала утверждает, что в колонке предусмотрена заправка только до полного бака. После набора нужного количества литров на табло, оператор бежит с лицом дауна, сбрасывает значение и по несколько раз вводит то же значение. Кассир Кузнецова Н.А. предлагает скромно кофе без размера, отвлекаясь на разговоры с другим кассиром, рассказывая о трудной жизни и бесцельно прожитых днях, создавая очередь. Альтернативы нет - чая нет...)))
supershmel | 09.01.2023 20:13
по шизофактам раскидал
Ростелеком
Интернет-провайдер, Большая Покровская ул., 56, Нижний Новгород, Россия
12.11.2019
Консультант Анастасия, ищет парики-контрацептивы по Яндексу. Утверждает, что подключение к интернету полностью безопасно, протечки информации не может быть (готова лично это доказать), если только Дядины из БСФ не подключались-например Старцин, Кульков, Баранов, Китаев. Предложила способ устранения проблемы, путем смены точки доступа, или подождать приблизительно 9 месяцев, после чего: остаться с Ростелеком или сменить провайдера (в зависимости от того кто подключался).
supershmel | 09.01.2023 20:14
4 из 5 ебать ту люсю
Иксора
Автомагазин, Деловая ул., 7, Нижний Новгород, Россия
06.10.2019
Очень хорошие впечатления, выражаю благодарность сотруднику магазина Артему, за решение вопроса по заказу в магазине на пр.Гагарина 121Б, корп. 3. Пожелание для магазина: необходимы тренинги для персонала розничных магазинов "отличительные особенности бренда", поэтому оценка магазину в целом пока твердые 4 звезды. В остальном прослеживается тенденция по улучшениям и изменениям в лучшую сторону.
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