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10.01.2023 07:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Дональд Трамп и Маколей Калкин на церемонии открытия рождественской елки в отеле Plaza, 1991 год.
1280x1138, 342 Kb / Дональд Трамп, Маколей Калкин, рождество, елка, отель, трибуна, кубок, галстук, пальто, кепка

Дональд Трамп, Маколей Калкин, рождество, елка, отель, трибуна, кубок, галстук, пальто, кепка

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