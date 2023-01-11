ещё! выкл. сиськи
11.01.2023 23:17 | тексты от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Что победило, то и добро.
Что торжествует, то и
справедливость.
комментарии
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Polina | 11.01.2023 23:30
жесть!
MAD | 11.01.2023 23:47
Небо голубое, трава зелёная, а Волга впадает в Каспийское море
Polina | 12.01.2023 00:08
пойду наемся
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