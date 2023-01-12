ещё! выкл. сиськи
12.01.2023 06:46 | картинки от Vintorezz | комментарии: 15  ↓ 
Вот так нынче выглядит точность. Главное: в барбершоп успел сходить.
640x848, 63 Kb / точность, календарь, втулка, штангенциркуль, ОДК

точность, календарь, втулка, штангенциркуль, ОДК

комментарии
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pi314159265 | 12.01.2023 07:49
У него штангенциркуль какой-то неправильный. Почему губки для внутренних измерений в обратную сторону вывернуты и где глубиномер?
Vintorezz | 12.01.2023 08:20
Да губки не те, что надо
mishastik | 12.01.2023 08:26
Это ШЦ-2 губки то там нормальные. Но держит он его совсем не верно)
Vintorezz | 12.01.2023 08:47
mishastik (08:26), не той стороной
buny | 12.01.2023 09:07
"оператор лазерных установок"... твою же мать...
DimaS | 12.01.2023 09:13
Покажите Владимиру Ершову, оператору лазерных установок, как пользоваться механическими измерительными приборами.
buny | 12.01.2023 09:18
https://i.postimg.cc/63bD9WQ7/image.jpg
DimaS | 12.01.2023 09:23
DimaS (09:13), хотя ой, виноват, Владимир Ершов, оператор лазерных установок, правильно измеряет внутренний диаметр втулки, да, губками для внутренних измерений, просто тот, кто фотожопил плакат видоизменил форму губок у штангенциркуля.
DimaS | 12.01.2023 09:29
DimaS (09:23), ан нет, опять я не прав, тут вот такой штангенциркуль:
(Штангенциркули типы ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III ГОСТ 166-89)

https://chelzavod.ru/files/images/shtang_shc.jpg

тогда да, покажите Владимиру Ершову, оператору лазерных установок, как пользоваться механическими измерительными приборами. Или дайте другую модель штангенциркуля.
болт | 12.01.2023 10:49
Это вот пробел школьной программы, убрали уроки труда и никто никого ничему не учит. И родители ботаники.
блаблы | 12.01.2023 11:26
https://sun9-55.userapi.com/im ... d6eaacd00c84090&type=album

Спор зашол далико
anchoras | 12.01.2023 12:13
болт (10:49), а ещё не учат лошадей запрягать. И косить. Как люди без этого живут, совершенно не понятно.
anchoras | 12.01.2023 12:15
Другое дело, что в современном интернет мире уточнить, как правильно должно выглядеть для рекламы/календаря -- дело 10-30 минут. И это время ожидания ответа на запрос от знающих людей, а сам запрос -- минута.
саныч | 12.01.2023 12:42
Всю рекламу обычно гуманитарии рисуют, а они в технике не бум-бум. А посоветоваться им западло...
DimaS | 12.01.2023 12:49
саныч (12:42), вот именно! Уже сколько раз было, что на плакатах к 9 мая горе-хуюдожники разместят то немецких солдат/технику, то американских.
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