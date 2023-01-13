ещё! выкл. сиськи
13.01.2023 10:16 | сиськи от Agasfer | комментарии: 5  ↓ 
Ревность?
800x889, 71 Kb / Зеркало, рама, поцелуй, ч/б, ревность, взгляд, спинка, стул, кичка, серьга

Зеркало, рама, поцелуй, ч/б, ревность, взгляд, спинка, стул, кичка, серьга

комментарии
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Polina | 13.01.2023 10:29
там не зеркало. изображение наклонено в унисон раме. это фотография, где возможно она со своим мужчиной. при чем здесь ревность?
WWWolfy | 13.01.2023 10:37
Polina (10:29),
Вообще-то всё там ок.
Polina | 13.01.2023 10:52
WWWolfy (10:37), где там? у девушки - да, вроде всё ок. но вот нет там зеркала, как и отражения в нем и взгляд девушки на фотографию, где, повторюсь, скорее всего она со своим мужчиной, а не на зеркало, где, как подразумевал Agasfer отражается парочка. в тегах два несоответствия "зеркало" и "ревность"
Polina | 13.01.2023 11:16
эти теги актуальнее было бы заменить на "фотография" и "воспоминание", хотя как ревность, так и воспоминание в тегах тоже ни к чему, ведь нам надо поместить в них ориентировочные слова на случай поиска, а не собственное восприятие, мысли, чувства и ассоциации!
akel | 13.01.2023 13:15
Polina (10:29), экспрессивность позы, некоторая резкость есть в ней. Хотя это может быть и не ревность, но лучше бы знать, как автор назвал сие произведение. И в этом случае спорить с ним будет бессмысленно. Единственное, что я нашёл, не могу ручаться за первоисточник, но фото из серии "обнажённое танго".
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