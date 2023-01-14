ещё! выкл. сиськи
14.01.2023 06:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Cоветский ученый проводит эксперимент по корректировке скорости вращения Земли.
2000x1310, 508 Kb / ч/б, восток, СССР, бур, Антарктида, полярник, ученый, станция, полюс

ч/б, восток, СССР, бур, Антарктида, полярник, ученый, станция, полюс

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 14.01.2023 06:58
Агент ЦРУ гнёт земную ось, чтоб русские учёные не смогли её сместить в дальнейшем.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125398 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 183 / 294| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer