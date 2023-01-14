ещё! выкл. сиськи
14.01.2023 15:48 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
"Около 60 человек сговорились заколоть Юлия Цезаря. В итоге на теле Цезаря нашли только 23 ножевых раны. Это доказывает, что даже тогда большинство участников групповых проектов нифига не делало." (с)
604x388, 91 Kb / финка, Юлий Цезарь, древний Рим, империя, Римская Империя, сенат, статуя

финка, Юлий Цезарь, древний Рим, империя, Римская Империя, сенат, статуя

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