15.01.2023 18:01 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓ от Как-то раз на скамейке у дома престарелых сидели три старухи. Когда мимо

проходил дедок, одна из них сказала ему:

- Спорим, что мы можем точно угадать, сколько тебе лет?

- Никогда в жизни не угадаете! - ответил дед.

- Запросто, - сказала одна из бабулек. - Ты только опусти брюки и

подштанники, и мы сможем определить твой возраст.

Дед поначалу засмущался, но желание выиграть спор взяло верх, и он

опустил штаны.

- Тебе 87 лет.

- Ядрена вошь! Как вы угадали?

Старухи рассмеялись и ответили:

- Мы вчера у тебя на дне рождения были!