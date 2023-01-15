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15.01.2023 18:01 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
Как-то раз на скамейке у дома престарелых сидели три старухи. Когда мимо
проходил дедок, одна из них сказала ему:
- Спорим, что мы можем точно угадать, сколько тебе лет?
- Никогда в жизни не угадаете! - ответил дед.
- Запросто, - сказала одна из бабулек. - Ты только опусти брюки и
подштанники, и мы сможем определить твой возраст.
Дед поначалу засмущался, но желание выиграть спор взяло верх, и он
опустил штаны.
- Тебе 87 лет.
- Ядрена вошь! Как вы угадали?
Старухи рассмеялись и ответили:
- Мы вчера у тебя на дне рождения были!
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