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15.01.2023 18:32 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Два армянина — отец и сын выходят из дома.
– Папа, папа, куда мы идём?
– На охоту, сынок.
– Папа, папа, у нас же нет ни ружья, ни ножа, даже рогатки нет.
– Эээ, сынок, ты еще не знаешь, что такое армянский сглаз.
Вон, видишь под кустом зайчик сидит. Смотри какой он красивый, мягкий, пушистый, а какие у него красивые глазки, какие красивые ушки, лапки...
Зайчик вдруг упал и окочурился.
– О, папа! Какой ты умный, какой ты умелый охотник, как ты расправился с этим зайчиком, какой ты молодец... Папа?? Папа!! Папа!!!
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