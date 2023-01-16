ещё! выкл. сиськи
16.01.2023 15:54 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Умерла Джина Лоллобриджида, 95 лет
640x886, 113 Kb / Джина Лоллобриджида, кровать, постель, голая, тумбочка, комод, ковёр, лампа

Джина Лоллобриджида, кровать, постель, голая, тумбочка, комод, ковёр, лампа

комментарии
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Polina | 16.01.2023 16:02
добре матушка пожила )
Vintorezz | 16.01.2023 16:19
Polina (16:02), Денег много, если не злоупотреблять всяким нехорошим и не попадать в катастрофы, то чегобы и не жить долго/счастливо...
Vintorezz | 16.01.2023 16:19
Я время от времени посматриваю старые голливудские фильмы. И вот смотришь - какая актриса интересная. Начинаю гуглить, кто такая, годы жизни, а она либо живая еще, либо умерла не так давно, и возраст под сотню лет. Самое полезная для здоровья профессия, не иначе
kikOS | 16.01.2023 16:43
Пора уже...
kikOS | 16.01.2023 17:03
Vintorezz (16:19), когда им задают вопросы о долголетие, они отвечают, что спят по 8 часов, делают зарядку, кушают здоровую пищу и не неврничают...дело не в профессии.. Вон, Видзорский род в кино не снимается.. получается делай зарядку, и кушай овсянку.
tuslin | 16.01.2023 17:04
О... Я на неё в детстве, ну это..))
Polina | 16.01.2023 18:21
kikOS (17:03), я по 10-11 люблю дрынуть). не всегда получается, но помню, когда приходилось спать по 4-5 ч. лет на 10 старше выглядеть стала, а когда сон себе возвратила, то снова молодая, ну и + хорошая еда (у нас свои мясо, молоко, яйца, птица, хлеб), очень влияет. ко мне приезжают люди за всем этим и часто жалуются, мол то отравились яйцами, то молоко не молоко, а хер пойми что там, то мясо чем-то напичкано для веса, и т. д. Так вот я как-то очередной раз взбрендилась пройтис по медикам, на узи смотрю всю брюшную полость и мне врач говорит: вам сколько, двадцааать с?.. я ему - да вы что, мне пятый десяток пошел, батенька! он - вы наверное даже не знаете, что такое алкоголь? у вас печень как у девочек, показательный пример! я лежу и кхм! мол, каж. вечер люблю за ужином виски, или вина хорошего. не много, но все же. промолчала - поулыбалась. так что да, хорошие еда и косметика, много сна и спокойная атмосфера в доме прекраснейший рецепт от преждевременной старости!
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