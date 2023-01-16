ещё! выкл. сиськи
16.01.2023 16:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1024x1024, 265 Kb / Гендальф, хобби, властелин колец

Гендальф, хобби, властелин колец

комментарии
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kikOS | 16.01.2023 16:54
Ждите меня с первым лучом солнца на пятый день с востока - ушёл в запой
tuslin | 16.01.2023 16:59
Гендальф, кстати, пидор, если кто не знал
Vintorezz | 16.01.2023 17:02
tuslin (16:59), Иэн Маккеллен - может и подор, а гендальф нет, да и любим мы его не за это (с)
kikOS | 16.01.2023 17:04
tuslin (16:59), он не пидор, он гомосексуалист.
kikOS | 16.01.2023 17:06
Vintorezz (17:02), гениально! Только вчера пересматривал.
Vintorezz | 16.01.2023 17:26
- Мойша, вы знаете, Сеня таки пидарас!
- Что, денег занял и не отдает?
- Да нет! В хорошем смысле!
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