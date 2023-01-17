ещё! выкл. сиськи
17.01.2023 06:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Обслуживание аналоговых компьютеров в космическом подразделении General Dynamics. 1964 г.
900x709, 152 Kb / провода, General Dynamics, компьютер, платье

провода, General Dynamics, компьютер, платье

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
sgn | 17.01.2023 09:28
до сих пор не могу понять, почему они называют это "аналоговый компьютер", когда по описанию это "аналоговый автомат". у сего устройства нет программы, нет изменяемой логики.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125440 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 183 / 293| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer