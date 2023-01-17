ещё! выкл. сиськи
17.01.2023 20:48 | интересное от Владимир Nixie | комментарии: 0  ↓ 
Суровый русский "светодиод". Цвет свечения -- красный.
810x1080, 319 Kb / Резистор, светится, перегруз

Резистор, светится, перегруз

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