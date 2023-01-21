21.01.2023 15:36 | картинки от Agasfer | комментарии: 2 ↓ от Вообще пизделий я изготавливаю раз-два в год. Чаще пизделий приходится получать уже изготовленным (умелыми руками администрации), так что неплохо было бы обучать подрастающую смену не только изготовлению, но и получению пизделия, эффективной работе с полученным пизделием с последующим вручением пизделия как отдельному работнику, так и подчиненному коллективу в целом. Ну и конечно без сопромата в такой ситуации не обойтись.

Пизделий

