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21.01.2023 15:36 | картинки от Agasfer | комментарии: 2 ↓
Вообще пизделий я изготавливаю раз-два в год. Чаще пизделий приходится получать уже изготовленным (умелыми руками администрации), так что неплохо было бы обучать подрастающую смену не только изготовлению, но и получению пизделия, эффективной работе с полученным пизделием с последующим вручением пизделия как отдельному работнику, так и подчиненному коллективу в целом. Ну и конечно без сопромата в такой ситуации не обойтись.
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