ещё! выкл. сиськи
21.01.2023 15:36 | картинки от Agasfer | комментарии: 2  ↓ 
Вообще пизделий я изготавливаю раз-два в год. Чаще пизделий приходится получать уже изготовленным (умелыми руками администрации), так что неплохо было бы обучать подрастающую смену не только изготовлению, но и получению пизделия, эффективной работе с полученным пизделием с последующим вручением пизделия как отдельному работнику, так и подчиненному коллективу в целом. Ну и конечно без сопромата в такой ситуации не обойтись.
901x1600, 331 Kb / Пизделий

Пизделий

комментарии
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quad.sepultura | 21.01.2023 16:41
до слез
tuslin | 21.01.2023 19:08
N- первая буква, не зачет
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