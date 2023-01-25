ещё! выкл. сиськи
25.01.2023 17:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Пансионат «Дружба» в Курпатах, ССCP, 1985г.
BLOG:)144851
2300x1533, 557 Kb / Пансионат, Дружба, Курпаты, санаторий, Ялта, СССР, отель, курорт, горы, лес, пляж

Пансионат, Дружба, Курпаты, санаторий, Ялта, СССР, отель, курорт, горы, лес, пляж

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Safich | 25.01.2023 20:09
С годом не ошиблись?
Если внимательнее посмотреть на надпись...
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  11
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125541 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 208 / 293| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer