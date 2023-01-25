ещё! выкл. сиськи
25.01.2023 18:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Дети у автомата с газировкой. Фото Дмитрий Бальтерманц, Москва, 1958 г.
800x521, 114 Kb / дети, СССР, торговый автомат, вендинг, газировка, шорты, рубаха, плащ, забор, пиджак

дети, СССР, торговый автомат, вендинг, газировка, шорты, рубаха, плащ, забор, пиджак

комментарии
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DimaS | 25.01.2023 21:05
а ещё, в момент вбрасывания 1 копейки, в нужный бздыньк внутри монетоприёмного механизма, можно было уебать немного ниже отверстия монетоприёмника и получить стакан с сиропом, как за 3 копейки.
Polina | 25.01.2023 21:34
у нас в Усть-Каменогорске серые были все
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