ещё! выкл. сиськи
30.01.2023 14:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Чаша из горного хрусталя в форме цапли с рельефным изображением мифологических героев. Милан, Италия 1580 г.
1280x1248, 198 Kb / чаша, хрусталь, цапля

чаша, хрусталь, цапля

комментарии
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пересмешник | 30.01.2023 17:08
Какой-то Луиджи хочет кентавру засадить
Polina | 30.01.2023 18:13
красота какая!
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