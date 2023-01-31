ещё! выкл. сиськи
31.01.2023 20:44 | картинки от KIKOs | комментарии: 13  ↓ 

1009x1200, 456 Kb / окно, надпись, женщина, мужчина, взгляд, fuck off

окно, надпись, женщина, мужчина, взгляд, fuck off

комментарии
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Polina | 31.01.2023 21:01
утраченная надежда - это твоя личная ассоциация. она не к месту, если теги, батенька! лучше эту фразу в тело поста поместить, по-моему
sgn | 31.01.2023 21:17
было и это поделие, хотя нашёл только оригинал:
BLOG:)125254
KIKOs | 31.01.2023 21:52
Polina (21:01), а почему моя личная ассоциация не может быть к месту... почему кто то за меня решает, что к месту, а что нет?
Polina | 31.01.2023 21:53
KIKOs (21:52), к месту, батенька, к месту! но в тело поста! ты же сам знаешь, нам запретили в теги это писать
Лелик | 31.01.2023 21:56
Все верно, таги для поиска, а не для ассоциаций. В теле поста, аак заголовок, это смотрелось бы лучше.
tuslin | 31.01.2023 22:13
Polina (21:01), грубиянка, быдло - в теги)
kikOS | 31.01.2023 22:22
Бездушные чудовища.Polina (21:53), Лелик (21:56),
Лелик | 31.01.2023 22:23
KIKOs, дорогой, без твоего желания добавлять что то в тело поста, считаю не правильно. Ждем твоего волевооо решения.
KIKOs | 31.01.2023 22:25
Лелик (22:23), вы уничтожаете во мне полёт фантазии, я вас ненавижу.
Лелик | 31.01.2023 22:30
KIKOs (22:25), мы жеж любя. мы только хотим, направить твой полет мимо столбов и деревьев. Штоб не врезался.
kikOS | 31.01.2023 22:31
Лелик (22:30), ))) я тоже!
Лелик | 31.01.2023 22:34
kikOS (22:22), улыбнул. Спасиб. Плюсик тебе.
пересмешник | 31.01.2023 22:48
Я пока воздержусь от комментариев
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