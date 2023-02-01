ещё! выкл. сиськи
01.02.2023 11:37 | ссылки от Mihoshi_J | комментарии: 0  ↓ 

оф канал https://www.youtube.com/channel/UCD-ZyqdoI7G8MfqWMfPtB6w

Идея создания панк-рок группы "Спектакль Джо" родилась у Донецкого музыканта Германа(Мастера) Загуменнова в 2013 году,после внезапной смерти бессменного лидера Питерской группы "Король и Шут" Михаила (Горшка) Горшенева. К сожалению,после смерти Михаила,философия идеи сказочного панк-театра стала угасать на рок-просторах нашей родины и бывшего СНГ… Но эта идея осталась в сердцах миллионов благодарных слушателей,которые с нетерпением ждут новых и новых историй. Февраль 2016 года,можно считать Днём рождения "Спектакля"…

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