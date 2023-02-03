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03.02.2023 18:15 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
Илья Репин. Лёва пахарь. 1887
«К тупице искренне готов себя причислить — если ошибаюсь; кто не ошибается?… Разумеется, Льву Николаевичу реклама не нужна: на что она ему, гениальнейшему человеку? Но она делается неразумием его поклонников. Что он пашет, кладет печи, шьет сапоги, рубит избы, или не знаю, что еще может делать, все это прекрасно, но зачем это изображать в картинах?»
Павел Третьяков о картине.
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