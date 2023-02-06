ещё! выкл. сиськи
06.02.2023 05:17 | интересное от Vintorezz | комментарии: 11  ↓ 
Королева Виктория, «бабушка Европы», с кайзером Вильгельмом II, царем Николаем II и будущим королем Эдуардом VII на снимке королевской семьи, 1894 г.
1509x1600, 466 Kb / ч/б, царь, королева, Николай II, семья, мех, шкура, медведь, шляпа, шинель, платье, Романовы

ч/б, царь, королева, Николай II, семья, мех, шкура, медведь, шляпа, шинель, платье, Романовы

комментарии
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tuslin | 06.02.2023 06:13
Неожиданно с утра такое...
Vintorezz | 06.02.2023 06:44
tuslin (06:13), Ты ждал Романовых вечером?)))
tuslin | 06.02.2023 07:54
Vintorezz (06:44), там где их закопали
Vintorezz | 06.02.2023 10:45
tuslin (07:54), нормально же общались (с)
tuslin | 06.02.2023 12:21
Vintorezz (10:45), из-за них столько народа передохло, по мне это как вывесить в блог фотографию медведева или путина
болт | 06.02.2023 12:22
Ну так-то Николай был императором.
болт | 06.02.2023 12:24
tuslin (12:21), Политота?
Vintorezz | 06.02.2023 12:25
tuslin (12:21), Согласен с тобой, но это типо было "давно".
Усе политику не разводить.
tuslin | 06.02.2023 12:41
болт (12:24), провакация, государь
KIKOs | 06.02.2023 14:08
это не политота, это история.
пересмешник | 06.02.2023 15:23
Черти
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