ещё! выкл. сиськи
06.02.2023 14:26 | интересное от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
4 мая 1943 года родился художник и скульптор Михаил Шемякин.Примечательно, что Владимир Высоцкий посвятил ему больше песен, чем Марине Влади.
714x800, 101 Kb / Высоцкий, Шемякин, ч/б, кувшин, трубка, цилиндр

Высоцкий, Шемякин, ч/б, кувшин, трубка, цилиндр

комментарии
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саныч | 06.02.2023 14:29
Как интересно...
Vintorezz | 06.02.2023 15:05
Он ещё живой оказывается, 79 лет.
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