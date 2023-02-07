ещё! выкл. сиськи
07.02.2023 04:01 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
В чате.
Чайник:- Яжеговарилпробелнеработает!!! -(
Прогер:- Пиши_через_подчёркивание.
Программист 1С: - ГлавноеЧтоБыШифтРаботал!
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
robokoteg | 07.02.2023 04:08
для всего мира это стиль Java, для России - 1С
tuslin | 07.02.2023 04:25
Ещё так %%
sergeev | 07.02.2023 11:53
Для всего мира - это CamelCase
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125666 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 190 / 296| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer