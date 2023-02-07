ещё! выкл. сиськи
07.02.2023 14:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Три усача

В кабинете Максима Горького в доме на Малой Никитской, 1931 год.
2048x1337, 359 Kb / ч/б, книги, полки, сапоги, Горький, Сталин, Ворошилов, кабинет, СССР, диван, портупея, китель, пиджак, трое, усы

ч/б, книги, полки, сапоги, Горький, Сталин, Ворошилов, кабинет, СССР, диван, портупея, китель, пиджак, трое, усы

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