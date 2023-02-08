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08.02.2023 10:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Члены тайного клуба "Толстых Мужиков" Нью-Йорка, 1904-й год.

Каждый член должен был весить больше 100 килограмм и платить 1 доллар взноса. У общества существовало секретное рукопожатие и пароль для опознания своих. В основном, занимались организацией пикников, соревнований и различных развлечений.
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