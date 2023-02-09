ещё! выкл. сиськи
09.02.2023 17:41 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 
Переживал как за родного

Iguana vs Snakes (Full Clip) | Planet Earth II | BBC Earth


охота, ящерица, змея, погоня, игуана

комментарии
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keke | 09.02.2023 17:48
keke | 09.02.2023 17:49
и полная версия
Лелик | 09.02.2023 17:50
Перенес в ссылки
tuslin | 09.02.2023 19:14
А он хорош (с)
Cyrilus | 09.02.2023 19:41
Как, интересно, они её делить будут? Змеи ведь рвать зубами добычу не могут. Драться между собой, что ли, придётся?
akel | 09.02.2023 20:05
На компьютерную графику похоже. В некоторых местах змеи почти не касаются земли. Один из прыжков игуаны по камням выглядит неестественно.
tuslin | 09.02.2023 20:52
akel (20:05), ну или качество картинки плохое
DimaS | 09.02.2023 22:04
вставил в тело поста ролик оригинал от ВВС.
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