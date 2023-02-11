11.02.2023 13:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от Эта уникальная пещера является самой глубочайшей на планете, ее глубина составляет 2196 м.



Впервые о пещере узнали в 1960 году, когда спелеологам удалось спуститься на 95 метра, а только через 44 года учёные смогли преодолеть двухкилометровый рубеж.

Этот природный феномен не изучен полностью: до множества гротов и тоннелей так еще и не смогли добраться.

Пещера Крубера, Абхазия

