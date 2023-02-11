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11.02.2023 13:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
Эта уникальная пещера является самой глубочайшей на планете, ее глубина составляет 2196 м.
Впервые о пещере узнали в 1960 году, когда спелеологам удалось спуститься на 95 метра, а только через 44 года учёные смогли преодолеть двухкилометровый рубеж.
Этот природный феномен не изучен полностью: до множества гротов и тоннелей так еще и не смогли добраться.
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