ещё! выкл. сиськи
11.02.2023 13:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Эта уникальная пещера является самой глубочайшей на планете, ее глубина составляет 2196 м.

Впервые о пещере узнали в 1960 году, когда спелеологам удалось спуститься на 95 метра, а только через 44 года учёные смогли преодолеть двухкилометровый рубеж.
Этот природный феномен не изучен полностью: до множества гротов и тоннелей так еще и не смогли добраться.
653x800, 119 Kb / Пещера Крубера, Абхазия

Пещера Крубера, Абхазия

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
mishastik | 11.02.2023 14:34
Пещера Верёвкина более глубокая чем Крубера-Воронья.
Vintorezz | 11.02.2023 15:07
Википедия, пишет, Пещера Крубера "вторая по глубине пещера мира (2199 метров) после пещеры им. Верёвкина (2212 метра)".
supershmel | 11.02.2023 16:13
Vintorezz (15:07), ля они там лазят
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125725 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 189 / 293| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer