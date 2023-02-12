ещё! выкл. сиськи
12.02.2023 07:32 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Я тут прикольное объявление на двери подъезда видел:
"Продаётся кровать для подростка коричневого цвета из натуральной древесины".

Сцуко, для Буратино походу кровать...
комментарии
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tuslin | 12.02.2023 09:58
Лопата
Лелик | 12.02.2023 10:19
Для понимания шутки нужно хотябы начальное образование. Не все мы в школу добровольно ходили...
DimaS | 12.02.2023 10:33
Кровать для деревянного негра.
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