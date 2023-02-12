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12.02.2023 13:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Берг. Ледяная гора как крепость. Фото Британской антарктической экспедиции, автор Хеберт Джордж Понтинг, 1911 год.
800x582, 96 Kb / ч/б, гора, снег, лёд, собаки, санки, упряжка, Антарктика, Хеберт Джордж Понтинг

ч/б, гора, снег, лёд, собаки, санки, упряжка, Антарктика, Хеберт Джордж Понтинг

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