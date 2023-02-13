ещё! выкл. сиськи
13.02.2023 06:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Девушки собирают яйца чаек. Эстонская ССР, 1980-е.
1349x2400, 636 Kb / яйца, чайки, корзина, резиновые сапоги, куртка, юбка, платок, берег, пляж, галька, СССР

яйца, чайки, корзина, резиновые сапоги, куртка, юбка, платок, берег, пляж, галька, СССР

комментарии
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Polina | 13.02.2023 06:32
классный урожай сняли!
nick7rus | 13.02.2023 07:13
Polina (06:32), чайки обычно сверху атакуют, боязливые прицельно гадят на голову
Polina | 13.02.2023 07:21
nick7rus (07:13), ок. некоторые виды птиц так делают, защищая свои гнезда с птенцами
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