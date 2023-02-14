ещё! выкл. сиськи
14.02.2023 06:48 | интересное от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Это самые ГЛУБОКИЕ подземные СООРУЖЕНИЯ, представленные в реальном масштабе, шахты, пещеры, города, туннели, сооружения и т.д.

Примечание: Глубина измеряется от самой низкой точки до поверхности, а не до уровня моря.


Глубина, сравнение

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