ещё! выкл. сиськи
16.02.2023 06:30 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
А что, если такое количество НЛО связано не с нашествием инопланетян, а с тем что наоборот они отсюда съёбываются?
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