ещё! выкл. сиськи
19.02.2023 04:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: "А кто такой Дима?".
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