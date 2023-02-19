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19.02.2023 17:26 | прочее от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 

769x800, 47 Kb / саманта фокс, лемми, ч/б

саманта фокс, лемми, ч/б

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Vintorezz | 19.02.2023 19:17
Лемми (англ. Lemmy, настоящее имя — Иэн Фрейзер Килмистер (англ. Ian Fraser Kilmister); 24 декабря 1945, Берслем — 28 декабря 2015, Лос-Анджелес) — британский рок-музыкант (бас-гитарист и вокалист), основатель и бессменный участник рок-группы Motorhead. Его сценический имидж и грубый голос сделали музыканта одной из самых узнаваемых культовых личностей рока.
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